Köpråd första gamingdator - nytt eller begagnat?

Hej!

Grabben fyller 10 år och ska nu få köpa sin första gamingdator (för egna sparade pengar och resten utfyllnad av oss föräldrar) efter att ha spelat på Xbox One, Switch och ipad. Han spelar just nu främst Fortnite, Roblox och World of tanks men vill börja spela lite andra mer krävande spel när han får en dator. Han verkar gilla FPS och RPG-spel. Eftersom det är hans första dator och vi vill testa han datorintresset innan vi köper nått kraftfullare så är funderingen vad för setup som kan vara lämplig och vad man får för slantarna. Utifrån de plattformar han spelat på hittills så är han dessutom inte särskilt bortskämd med bra grafik etc så hans förväntningar är inte skyhöga.😅

Iaf så hade vi tänkt oss en budget omkring 5-7000 kr exkl kringutrustningen. Får man nått som duger för en 10-åring för de pengarna? Vi köper gärna begagnat om vi hittar rätt burk för rätt peng. Men eftersom jag inte hängt med de senaste 20 åren så är det lite utmanande att skapa sig en bild av vad som är vettiga priser och setups på en beggad dator, och nya för den delen. Är andrahandsvärdet såpass lågt att det är värt att jaga begagnat i den här prisklassen? Nedanstående beggat har jag hittat i närområdet men vet inte om det är något och ha och/eller rätt prissatt. Vad tror ni? Nått av alternativen nedan som är vettigt att satsa på eller finns det nån ny setup som är att satsa på?😊

Alt. 1

https://www.blocket.se/annons/norrbotten/gamingdator__i7_6700...

Alt.2

https://www.blocket.se/annons/norrbotten/gaming_dator_ryzen_5...

Alt.3

https://www.blocket.se/annons/norrbotten/gaming_dator__spel_d...

Alt.4

https://www.blocket.se/annons/norrbotten/komplett_gamingsetup...

Alt. 5

https://www.blocket.se/annons/vasterbotten/i9_9900k_rtx2070/1...

Alt.6

https://www.blocket.se/annons/norrbotten/gamingdator_med_skar...

Alt.7

https://www.facebook.com/marketplace/item/1092631544741269/

Alt.8

https://www.facebook.com/groups/117889981735161/permalink/208...

Alt.9

https://www.facebook.com/marketplace/item/5840049636088317/

Alt.10

https://www.facebook.com/groups/408375266453533/posts/1247852...

Alt.11

En ny istället?