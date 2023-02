B450-A PRO MAX + R5 5600

Hejsan.

Jag har varit så duktig att jag har bytt CPU, men det vill sig inte riktigt som jag vill.

Innan så hade jag en R5 3600 och allt funkade perfekt, men då sonens burk spökade så tog jag hans CPU, GPU samt nätagg en R5 2600 samt ett GTX 1070, det funkade då med, men något var galet med den CPUn så jag beställde en R5 5600 till mig. Allt gick bra och jag kommer in i Windows men ser att minnena ligger på 2133MHz och jag kan inte komma in i BIOS. Tycker jag på DEL eller F2 för att komma in i BIOS så blir det som att datorn hänger sig under POST... Skumt tänkte jag och slängde i R5 2600 CPUn igen och kommer då in i BIOS, uppdaterar BIOS för att vara säker på att det ska vara den senaste och ploppar i den nya R5 5600 CPUn igen och får samma problem, tänker att jag kan väll prova med andra minnen och det blir samma fast dom går ist i 2666MHz, så minnena gick ju lite snabbare iaf.

Jag märker ju av att datorn är snabbare å sånna saker men det stör mig grymt mkt att jag inte kan komma in i BIOS med min 5600CPU. Jag provade att gå vägen via Windows för att starta om i felsökningsläge och ta den vägen men det blir samma fel. Det verkar som att datorn hänger sig när den ska in i BIOS med min nya CPU.

Är det någon som har varit med om något liknande? i värsta fall får grabben ta min nya 5600 och jag ta tillbaka min 3600, men jag vill ju egentligen ha den nya Så jag tänker att om någon har ett svar på detta problem så bör det vara här inne

MVH

Emil