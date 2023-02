Är det svårt att installera Raid 0 - behöver man en programvara utöver två HDD med SSD

Får du ransomware t ex så hjälper inte raid dig alls.

Då får du det på båda diskarna.

Bättre o koppla in extran då o då när du har nåt nytt du behöver göra backup på.

O kopplar in då o då o gör din backup på windows genom windows inbygda verktyg.

Finns ingen mening o ha backupen konstant inkopplad. För som sagt om du får nåt virus eller ransomware så sprider det sig o låser din backupdisk oxå.

Så sitter du där med 2 diskar du inte kan gör anåt med. XD