Easeus Scan

Hej!

Jag sålde häromdagen en gammal dator inkl. HDD. För att rensa gammal data körde jag en Full Drive Wipe i CCleaner v5.01 (gammal dator!), med 3 passes. För att säkerställa att datan var borta körde jag efter detta en scan med EaseUS. I min quick scan hittade jag typ 5 filnamn, men inget som gick att previewa. Det rörde sig om obskyra filnamn med size på 0kb. Kanske handlade dessa om formatering? Vill minnas att jag behövde formatera om efter wipe:n.

För att vara på den säkra sidan lät jag en full scan dra igång. Denna lät jag tugga i ca 1h, där den kom till typ 52% utan att hitta någon ytterligare fil. Detta bedömde jag som att rensningen var bekräftad, avbröt, och sålde. Nu efteråt har jag fått en liten noja - tänk så hittade den en massa utan filer, men visar dessa först när full scan:en är genomförd?

Vet någon hur EaseUS fungerar där? Rimligtvis visar den as it goes genom en full scan - eller?