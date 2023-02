PHP och mail problem

<!DOCTYPE html> <html> <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <head> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> </head> <body> <h2>Tabs</h2> <p>Click on the buttons inside the tabbed menu:</p> <div class="tab"> <?php session_start(); include ("settings.php"); // Try and connect using the info above. $con = mysqli_connect($DATABASE_HOST, $DATABASE_USER, $DATABASE_PASS, $DATABASE_NAME); if ( mysqli_connect_errno() ) { // If there is an error with the connection, stop the script and display the error. exit('Failed to connect to MySQL: ' . mysqli_connect_error()); } $sql = "SELECT tabname FROM tabs; $result = mysql_query($sql); if (!$result) { echo \"Could not successfully run query ($sql) from DB: \" . mysql_error(); //Fick klagomål även på denna innan jag satte dit \" exit; } if (mysql_num_rows($result) == 0) { echo \"No rows found, nothing to print so am exiting\"; //Fick klagomål även på denna innan jag satte dit \" exit; } // While a row of data exists, put that row in $row as an associative array // Note: If you're expecting just one row, no need to use a loop // Note: If you put extract($row); inside the following loop, you'll // then create $userid, $fullname, and $userstatus while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo $row['tabname']; //Rad 45 } mysql_free_result($result); ?> <button class="tablinks" onclick="openCity(event, 'London')">London</button> <button class="tablinks" onclick="openCity(event, 'Paris')">Paris</button> <button class="tablinks" onclick="openCity(event, 'Tokyo')">Tokyo</button> </div> <div id="London" class="tabcontent"> <h3>London</h3> <p>London is the capital city of England.</p> </div> <div id="Paris" class="tabcontent"> <h3>Paris</h3> <p>Paris is the capital of France.</p> </div> <div id="Tokyo" class="tabcontent"> <h3>Tokyo</h3> <p>Tokyo is the capital of Japan.</p> </div> <script> function openCity(evt, cityName) { var i, tabcontent, tablinks; tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent"); for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) { tabcontent[i].style.display = "none"; } tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks"); for (i = 0; i < tablinks.length; i++) { tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", ""); } document.getElementById(cityName).style.display = "block"; evt.currentTarget.className += " active"; } </script> </body> </html>