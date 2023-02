Konstigt fel med minnen och Memtest86+?

Så, för att göra en lång historia kort, så fick jag till skänks ett par gamla datorer och tänkte att jag skulle plundra dem och kombinera till en någorlunda anständig stationär dator för kontorsarbete, tillsammans med lite andra gamla delar jag hade liggandes.

Det jag har att arbeta med:

2st PC med MSI B85M-E45 moderkort - båda uppdaterade till senaste BIOS

2st Kingston DDR3 1600

4st Corsair DDR3 1600

Så jag satte alla 4 Corsair-minnen i PC1 och startade om. Bekräftade i BIOS att RAM-minnet hade ändrats, startade om och körde Memtes86+. Efter två pass hade jag ett antal fel för "test 8". Ajdå.

Test 8 : Random number sequence

In each memory region in turn, each address is written with a random number, then each address is checked for consistency and written with the complement of the original data, then each address is again checked for consistency.

För att hitta vilka DIMM som var felaktiga körde jag Memtest86+ med 2 DIMM åt gången i båda datorerna. 4 pass. Inga fel. Skumt....

Så... kanske... Det är något fel med några av RAM-kontakterna på PC1?

Så jag testade alla 4 DIMM i PC2 istället. Exakt samma problem igen, med 4 DIMM installerade får jag nästan exakt samma felmeddelande för "test 8" igen.

Bara för att vara säker bytte jag ut 2 av Corsair DIMMS med Kingston DIMM, 2 åt gången och körde testerna igen. Exakt samma sak hände igen.

Så för att sammanfatta, så har jag 2 PC som båda klarar testerna med glans med 2 DIMM installerade (8GB), men ger nästan exakt samma fel med 4 DIMM installerade (16GB). Alla minneskorten klarar 4 pass utan fel när de installeras två åt gången.

Så eftersom båda datorerna ger exakt samma fel enbart för "test 8" men bara med alla 4 DIMM installerade, men alla stickor fungerar bra när de testades endast 2 åt gången... Är det en moderkortsbugg, en Memtest86+ bugg, eller någon märklig kombination, eller faktiskt fel på minnena som bara upptäcks när alla 4 är installerade?

Jag skulle så klart kunna bygga datorn med endast 8 GB RAM, men det känns lite trist att inte lägga till 16 GB om det bara skulle vara en bugg.

Någon input eller idéer? Jag lutar åt att bara testa det med 16GB och se hur det går, eller är det bara dumt och stor risk för dataförlust?