Applikationer verkar ha flyttats efter uppdatering till Ventura 13.2.1?

Jag uppdaterade min macbook pro (2018) till Ventura 13.2.1 idag. Efter omstart började jag ha skumma problem med mina installerade 3dje-parts appar. Exempel:

- Virtualbox "Failed to initilize COM or find the Virtualbox COM Server."

- Matlab hittar inte paths jag lagt in under startup.m

Trycker man på "Appar" under favoriter i Finder får jag bara inbyggda apple-applikationer. Mappen '/Users/Username/Applications' är tom. Mina 3dje-parts-appar verkar ligga under '/Volumes/Macintosh\ \ data/Applications/'.

Så mina frågor är: Är det verkligen standard-mapp för applikationer? Borde jag kopiera över alla apparna till '/Users/Username/Applications' ?