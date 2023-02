Köpa 3 st 4K skärmar & Hdmi splitter x 3 .... Tips på det

Skrivet av pompado: https://www.sweclockers.com/forum/trad/1682961-tips-onskas-by... Länken ovan visar datorn jag köpt Tips på prisvärt grafik kort med 3 hdmi

Vill ha en view och en desktop över tre skärmar Eller blir det billigare att köpa 32 tum eller större Mvh Gå till inlägget

Om det är ett ASRock B550M Pro4-moderkort du har så har du dels en HDMI 2.1-utgång samt en DisplayPort 1.4. DP har till skillnad från HDMI stöd för att skicka ut flera bildströmmar via samma kontakt, så du skulle kunna använda t.ex. en sån här för att koppla in två eller tre skärmar via DP.

Jag är lite osäker på hur det fungerar med en sån splitter, för att köra tre 4K@60Hz-skärmar så krävs det att man använder DSC-komprimering men jag vet inte om skärmarna också måste ha stöd för det då. Men att köra två såna skärmar bör i alla fall inte vara något problem, så eventuellt får du köra den tredje skärmen via HDMI-porten istället.