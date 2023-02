Tips på spel för sommar-LAN

Skrivet av kaffeofikaelika: Jag behöver tips på spel som uppfyller så många som möjligt av följande: - co-op

- online

- fristående serverfunktion*

- ej för "stort" (20-30h för att "klara" det)

- inga andra spelare som kan förstöra

- minimalt eller ingen PVP

- Man måste kunna spela 5 personer samtidigt.

- rollspel/resurshantering/basbyggande är en fördel (inga shooters) Vi har spelat massor av spel genom åren men några av de vi tyckt bäst på LAN om är Dungeon Siege och Valheim. Minecraft var ganska roligt också. * Vi hyrde en server till Valheim och uppskattade att alla kunde logga in när de ville, man behövde inte vänta in någon. Så behöver helst detta spelet också vara. Gå till inlägget

https://www.co-optimus.com/games.php

Här kan du söka spel iaf

Själv skulle jag rekommendera

Age of mythology/age of empires (den ni tycker om)

Civ V eller Civ VI

Factorio <- enbart hört gott om ej spelat själv

Conan exiles

Sea of thieves