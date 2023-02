Steam Deck Hots och OW prestanda

Hej är i funderingar att byta ut min stationära dator mot en steam deck.

Spelar bara Overwatch 2 samt heroes of the storm, tanken är att köra windows 11.

Hittar inte nått på youtube hur prestandan är med Heroes of the storm när man använder extern skärm.

Är det nån här med steamdeck som kan testa eller kanske vet om det kommer fungera.

1080p 60hz är ok för Heroes of the storm, har sett Overwatch 2 nästan har 120 fps med 1080p.