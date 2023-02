Hur koppla ihop tv, soundbar, ps5 + htpc(?)?

Skrivet av KristofferRobin: Fantastiskt med så snabb respons! Lät ju mindre komplext än vad jag tänkte mig. Följdfråga: kan ni rekommendera en billig HTPC som klarar ovanstående (med möjlighet till flera anslutningar för externa hårddiskar samt möjlighet till internet via wifi)? Gå till inlägget

Nvidia Shield TV Pro. 4K, HDR10, Dolby Vision, Atmos, DTS, you name it.

EDIT: Ska tillägga att jag aldrig testat min Shield över wifi, så jag kan inte säga något om wifi-prestanda, men det ska väl inte vara något problem tänker jag om man har goda förutsättningar i bostaden. Rent generellt så skulle jag ändå rekommendera att dra en Cat6 till en liten switch i TV-bänken och sen korta 1.5m-kablar till alla enheter som behöver nät där.