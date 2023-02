15k Budget (Hjälp)

Skrivet av Scarabeo: Blir det inte varmt i det där lilla chassit utan meshfront tror du? Gå till inlägget

Glömde cpukylare bara det behövs. Men nej temperaturer jag haft med 6800 xt utan undervolt och 5600x är 67c för bägge. De har körts svalare än be quiet 500dx med 3x fläktar där framme och noctua d15s. Meshfront hjälper inte heller temperaturerna i sådant chassi där luft tas in underifrån. Vad man bör göra med cpu kylare är att låta de ta in frisk luft från baksidan för optimal kylning. Samt fläktar under är att rekommendera på gpun.