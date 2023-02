KÖPES: RTX2080ti/3070/3080/6800xt

Hej!

Efter ett ordentligt fiasko till affär här på sweclockers gör jag ett nytt försök, det var trots allt första gången under alla år som det inte gick vägen.

Söker omgående efter något av korten i rubriken, eller annan modell med liknande prestanda. Är inte så kräsen med specifika tillverkare utan allt kan funka till rätt pris.

Budget beror på kort men vill helst hålla mig under 6000 om möjligt till detta bygge. Bilder för inspiration😁

Show me what you got!

Tack på förhand.

