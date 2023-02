Keep awake när locket stängs (MacBook Air M1)

Sitter med min första Mac och försöker förstå hur detta OS funkar. Kan inte få laptopen att undvika att gå i sleep när jag har den kopplad till extern monitor och fäller ned locket... Har gått in i Settings/Displays/Advanced och klickat i "Prevent automatic sleeping on power adapter when the display is off". För säkerhets skull har jag även satt både "Turn off Display on battery when inactive" och "Turn Display off on power adapter when inactive" till "Never" under Settings/Lock Screen. Trots detta så slocknar min externa monitor varje gång jag fäller ihop locket. Vad gör jag för fel? Är på MacOS Ventura 13.2.1.