Nyfiken i en strut fråga.

Frågan är vad frågan faktiskt är

PC gaming / hobby är ju så fantastiskt brett samt att en Mac är ju trots allt en PC. Then again så är definitionen av PC också ganska svag, så vad det faktiskt är kan variera beroende på vem man frågar eller var man läser.

Min story i korta ord blir väl att jag i runt 11 års ålder fick hem en PC och blev omedelbart kär i den, vad den nu än var. Jag har ingen aning om hur men lyckades lära mig använda DOS och Windows 3.1 Trots att jag var den enda i familjen som använde den, och byggde ett intresse. Därefter blev jag gamer, trodde jag skulle bli programmerare och allt möjligt men blev istället spelberoende av rang

Spela fram i tiden så tröttnade jag på gaming och då blev det ju lite av en identitetskris och jag började med annat. Testade programmering, grafik, ljud, spelskapande, översättningar, göra webbsidor ja lite allt möjligt. Men hamnade snart i gaming igen, denna gången utan ett beroende av spel, mer av ett skärmberoende.

Nu sitter jag med en Mac, köpt nyårsafton (Första mac jag ägt mer än 1 månad, råkar också vara det bästa datorköpet jag någonsin gjort, holy hell vad Apple Silicon imponerar och holy hell vad en Macbook 2021 imponerar.

Har en router jag byggt själv. 3d printat ett egendesignat chassi till den, har 2 servrar, en nas och en virtualiseringshost som kör totalt 7 VM's. 6st linux servrar samt en virtuell Windows 11 med ett RTX3070 och en dedikerad nvme disk som kör spel virtualiserat till vem som helst som vill spela lite i hushållet och bland vänner.

På fritiden gör jag numera allt i från webb/app programmering, 3d-printing, mega-failing game dev, möbelsnickeri, lödning, elektronik eller tjah... precis vad som helst egentligen bara hjärnan eller händerna får arbeta så är jag glad.

Jobbar med IT på min vardag och vissa/flera dagar abbar med IT på min fritid, hälsosamt tvekar jag på men det fungerar för mig

Indiespel funkar också! Fullständigt älskar indie-gaming. Det är som att fortsätta sin barndom. Games made by gamers, exakt så det var på 80-90 och ev tidigt 2000-tal. Finns många guldkorn som är precis lika roliga som det var att spela när man var liten.

Men om jag försöker ens starta ett AAA-spel så måste jag verkligen vara nyfiken för det orkar jag inte röra med tång längre.

Finner ingen glädje i att spela Diablo 830, Cod 2831, Need for speed over 9000 eller battlefield 6291 (Eller identiska kloner med andra namn och innehåll med lite annorlunda smink)

Tyvärr hamnade även t.ex Cyberpunk under "AAA" för mig. Jag tror jag var alldeles för snabb med att radera det, men att först kalla sig ett super immersive "living city" bla bla bla "rpg" bla bla bla och sedan droppa en spelare i en startzon där det finns ett 30-tal NPC'er varav endast 1 går att prata med ger verkligen INTE ett bra intryck. Kunde jaga dem med bilar, springa rakt in i dem och försöka prata med dem men de behandlade en som ett spöke.... how immersive.

Okej, blev lite rant där men det förklarar också kanske varför mitt intresse ändrats med tiden.

Så jag tror mitt svar blev:

Jag har inte lämnat min hobby, den har utvecklats enormt med tiden. Mitt tålamod för saker jag en gång varit intresserad av kanske har försvunnit, men jag har funnit närliggande intressen med tiden som har gett mig minst lika mycket nöje men på helt olika vis.

Är skönt att kunna använda en hammare en dag, designa en cad ritning en annan, och sedan springa runt och rekrytera får till min cult of the sheep en annan.

Sweclockers lär jag aldrig lämna. Detta är mitt hem oavsett vad jag gör på kvällarna

PS, om du vill ha längre svar så kommer jag ta betalt för min tid