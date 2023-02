Dator fryser sig i spel, kan inget göra.

Skrivet av Razken: Har du kollat så att temperaturen är ok med ett program såsom tex HWMonitor?

Antar att datorn du talar om är samma som i Sign? (Specsen under inlägget.) Edit, såg att du hade en 980 Pro NVME. Kolla så att du har senaste firmwaren med Samsung Magican.

Har hittat felet. Finns massor om det på nätet tydligen.

https://rog.asus.com/forum/showthread.php?126698-ROG-Strix-z6...

Ändrade i bios:

PCI Express Native Power Management: Enable -> Disable

"Disabling PCI Express Native Power Management is the advice for WHEA 17 error."