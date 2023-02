Lite test av Micro-SD kort

[Raspberry Pi 400]

Började fundera lite på vad min dator kostade då den går 24/7…mer eller mindre. Vill inte ha den avstängd eller hibernerande, jag vill ha en dator tillgänglig direkt. Funderade på en laptop, skaffa en äldre Mac Mini, men så kom jag på - har ju en Raspberry Pi 400 som jag använder alldeles för lite! Den måste ju vara perfekt.

Sagt och gjort, kopplade in den, installerade 64 bit Raspberry OS, lite bra-att-ha-program som Mullvad VPN, Transmission, Firefox, etc. Men hade jag valt rätt SD-kort? Hade 2 nya kort, ett Kingston Canvas Select och ett Patriot EP, båda 64GB att välja på. Så, tänkte köra lite benchmarks.

Kortfattat visade sig Patriot-kortet vara en besvikelse, av något skäl jag inte begriper bootade det på ca 58s jämfört med Kingstons 38s, Jag tänkte att jag drar igenom de kort jag har liggande och gör något fräsigt excel-diagram. Det senare visade sig bli ganska plottrigt, så det gav jag upp.

Använde mig av

> sh /usr/share/agnostics/sdtest.sh (fast i en variant som alltid kör testet 3 gånger på raken)

och

https://github.com/geerlingguy/raspberry-pi-dramble/blob/mast... (använder iozone - som på siten https://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/microsd-cards )

De gav liknande resultat så, tja, det räcker väl att köra sdtest.sh antar jag. Men jag testade även hur lång tid det tog att kopiera över från boot-SD-kortet till ett SD-kort i USB3-porten, och det tog väldigt olika tid. (första lilla FAT32-partitionen kopieras med dd; ext4-partitionen med rsync - se https://github.com/billw2/rpi-clone )

Installerade till slut även Libreoffice, apt get install libreoffice så det var nerladdning också. Kör systemet på 4K-skärm via VNC vid testerna förresten, undantaget boot-testet. (enklast så)

Ok, det räcker med pladder.

Här är de testade korten:

Här är skärmdump av det jag lade in i Excel:

Copy = kopiera från internt sd-kort till sd-kort i USB3-läsare; Raspberry Pi OS + ca 5-6GB andra filer - musik, film, etc. Totalt kanske 11.5Gbyte.

Boot = från ström på tills ett program i startupen öppnar ett fönster på desktop. De flesta låg kring 38s, mätfel finns då jag mätte manuellt, de som tog längre tid bootade jag om igen för att se om resultatet blev annat - det blev det inte. Kort som bootar slött anser jag vara tämligen kassa för ändamålet (Pi).

Seq Write Max-Min; fick ta med även Min, då en del kort levererade varierande resultat mellan körningarna, om man körde 3 test direkt efter varandra.

Total test-tid, och iozone-tot, är tiden det tog för vardera testen totalt, i fallet med sdtest.sh så körs testet 3x; det är den sammanlagda tiden som visas.

Kommentarer:

De lite äldre korten, som har rätt ok sekventiell read/write (Samsung har i test på PC r90/w80 Mbyte/s och Toshiba Exceria r90/w30) får ganska svaga resultat här, vid installering av exempelvis Libreoffice. Exceria-kortet är ren katastrof i vissa test. Men funkar helt ok till kameror, ett daterat kort helt enkelt.

Man kan även se att Kingston Canvas Go Plus ( https://www.amazon.se/dp/B0858B1HBT ) för 88kr är märkbart bättre än Kingston Canvas Select Plus för 50kr; båda korten är så billiga att det egentligen inte är någon vits att köpa det långsammare IMHO. Har inte testat några Sandisk Extreme/Pro kort, inte heller moderna Samsung Pro, kanske blir något om rätt pris dyker upp. Tills vidare får Canvas Go Plus vara mitt bootkort i den här Pi-burken. Är lite nyfiken även på Amazon Basic, de sägs vara tillverkade av Lexar (eller vad de nu heter numera) och ska funka bra i Pi.

Det är som bekant även skillnad på snabbhet på olika stora kort, Sandisk Ultra är med i 2 varianter (32/128GB) här med delvis väldigt olika resultat.

Sandisk 16GB class 4 tog jag med bara för skojs skull, det är ju uppenbart att kortet är för gammalt och sopigt för att vara användbart. Lite förvånande dock (för mig) att det U(3)-märkta Exceria-kortet var så uselt i en Pi, men det prioriterar helt klart enkel sekventiell användning. En smula förvånande även att Transcend Premium var bättre än "uppföljaren" Transcend 300S i flera test. Transcend Premium är ju ett äldre kort utan A1-klassning etc. Angående wear-leveling och hållbarhet kan man ju hoppas att nyare kort är bättre, men fan tro't.