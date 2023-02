Felsökning alt. köpråd: Logitech G5 hackar alt. ny spelmus

Aloha.

Har en Logitech G5 som jag börjat lagga i Windows (Windows 10) när man rör den för hastigt, och vet inte om det går att fixa den, eller om det bara är att köpa nytt. Har haft FPS-spelandet nedlagt i 2-4 år, så jag vet inte när den slutade funka.

Symptom:

Gör man ett svep med musen, så registreras bara det första av rörelsen och markören står sedan still på skärmen.

Sveper man fram och tillbaka från hörn till hörn av musmattan, står markören kvar och 'rycker', i mitten av skärmen.

Det räcker med ganska låg hastighet på svepen, så det gör att allt utom strategispel och point-klick-äventyr blir ospelbart.

* Har testat olika hastigheter både på musen, och i Windows. Sänka känsligheten har effekt, men får inte bort symptomen helt. Det gör dock att jag måste lyfta musen och 'ta nytt tag', för att kunna svepa över hela skärmen, så det går bort.

* Kryssrutan 'Enhance pointer precision' hjälper inte varken till eller från.

* Den dyker inte upp i Logitech G Hub (eller vad det heter. Testade att installera om-utifall-att, men det funkade inte), så jag kan inte ställa in nåt Logitech-specifikt, eller ens installera Logitech-specifika drivrutiner - vad det verkar i alla fall.

Några tips?

Om inte: Musen är gammal, och har tjänat mig väl, så jag är villig att tacka den för trogen tjänst, och önskar i så fall köpråd gällande en ny mus. Gärna en som funkar out of the box utan en massa extra mippel.

* Bra sensor

* Funka på 4k-skärm

* Basic knappar. Extra knappar är bara i vägen. Triggar fel funktion i fel situation, eller så tror man att man klickat men det var fel. (Situation: När nåt händer samtidigt som man skriver i chatten, och man har bråttom tillbaka till musen.)

* Scrollhjul, ja, men kommer inte använda specialfunktioner typ 'free scrolling'.

* Antingen funka med Windows egna drivrutiner, eller minimalt drivrutinspaket som inte installerar nån Social Hub (ja, jag tittar på er, Logitech. Er G Hub är inte något jag frivilligt vill testa igen.)

* RGB är ett minus.

* Den *måste* inte vara trådad, men en trådlös signal kommer behöva passera igenom en bordsskiva av metall, så jag vet inte hur bra den kommer funka...

Budget är 500-750:-

Ha kollat på:

* Logitech G502 Hero, som Webhallen verkar ha en bra deal på nu. Den är trådad men har litet för många knappar för min smak.

* Logitech G Pro Wireless, som också är på deal från Webhallen. Trådlös. Kan bli problem med mitt bord. Jag *kan* förstås också skaffa en USB-förlängare och placera mottagaren ovanpå bordet...

Är också rädd att båda kommer tvinga mig installera Logitech G Hub igen. Den är inte kul...

Såå... Några bra möss jag missat?