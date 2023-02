Gaming PC för max 15k

Hej!

Har gjort en tråd här innan men dök upp lite hinder på vägen så blev inte något av med bygget av en dator, men nu ska det allt bli av!

Tänkte att det är dags att investera i en gaming dator efter att ha varit fast med att streama spel via cloud tjänster.

Spelar främst Overwatch 2, Rainbow Six siege, The Witcher 3:Wild hunt, God of War och Cyberpunk 2077 så datorn ska kunna klara dessa spel på hög grafik och acceptabel FPS (typ 90+). Tanken är också att den ska vara framtidssäker, dvs klara kommande spel på åtminstone medium grafik och hög FPS.

Kommer även att använda den för att se på film, surfa osv.

Utöver det ser jag gärna att datorn har Wifi, gott som USB utgångar, kan klara av VR (inte ett krav) och har ett svart chassis.

Kan inget om datorer över huvudtaget, så tar tacksamt emot förslag på byggen/delar! Tanken är att jag beställer delar via t.ex iNet och låter dom bygga ihop den.

Min budget är 10-15k, men ser gärna att det blir så billigt som möjligt men utan att kompromissa på kvalité och prestanda.

Har just nu en skärm på 1080p 144 Hz om det är något som är relevant att veta!

Tack så hemskt mycket på förhand!