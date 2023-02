Hur funkar messenger på Facebook egentligen?

Har försökt förstå hur messenger fungerar på Facebook, blivit lite mer sådant när man spenderat mer tid hemma än förut i perioder.

Har ju ett dussintal vänner på vänlistan, inte som att man aktivt pratar med alla men är några som man språkar med emellanåt mer eller mindre aktivt.

Man ser ju om man skriver till nån så står det "Sent", och så ofta "Delivered", vilket jag förstått som att då är personen inloggad på Facebook och sen "Seen".

Sen ser man ju inne i webbläsaren t.ex. att personen har en grön plupp brevid sig, och en grön plupp brevid webkamera-symbolen.

Vad betyder det egentligen? Att personen sitter och skriver till folk? Att den bara är inloggad? Att den går runt i folks flöden och gillar?

Har ju skickat meddelanden där personen står som "Active now" men bara Delivered, eller till och med Seen, men ibland så får man typ inget svar. Betyder inte seen att de ändå aktivt har klickat på meddelandet man skickat? Eller räcker det med att personen typ låter Facebook -fönstret vara aktivt?

Frågade en kompis en gång typ "varför svarar du inte?" när det stått Seen och Delivered bl.a., då har han suttit på webbläsaren och surfat på Youtube.

Sen vet jag inte hur det funkar när man använder appen.

Försökte ju göra ett fejkat konto bara för att försöka förstå hur det funkar, och inte sitta och spamma folk med "varför svarar du inte?" när man väntar på svar i flera timmar efter att det står "Seen".