Motorola VIP 1003 Telia startar om

Hej alla,

Efter senaste uppdateringen till mjukvaran i boxen så har den börjat starta om när man går in i streming-menyerna. Ibland så stannar uppstarten vid 4:e pluppen och man får rycka strömmen. Detta ha blivit ett stort irritationsmoment då jag hellre ser eftersändningen via stream än kollar live med all jävla reklam. Funderar på om man ska ringa 90200 och fråga va de håller på med, men då blir man väl kopplad till nån tant i Målilla som inte har någon susning.

Eller om de vill fasa ut boxen och få folk att köpa ny. Har 2st med samma fel sedan ett par veckor.

Någon mer med samma problem och box som märkt av detta?