Gigabytes blixtsnabba SSD får pris i USA

Skrivet av Oegat: Jo, så långt är jag typ med. Men det verkar alltid bli två vågor av enheter med väldigt snarlik prestanda inom varje våg, och dessutom verkar trösklarna komma på ungefär samma %-avstånd från teoretiska maxhastigheten för den generationen. Det är lite som att varje generation måste lösa exakt samma problem, men de verkar ändå inte kunna ta med sig något av lösningen från tidigare generation. Att varje generation slutar på en hastighet ganska nära teoretiska maxhastigheten är inte så konstigt IMO, eftersom tekniken är parallell i grunden och tillverkarna i princip bara kan öka parallellismen tills de når taket. Vad som är mer förvånande är tröskeln som kommer tidigare, jag hade väntat mig mer variabilitet i hur långt de första enheterna som släpps når. Men de verkar alltid landa kring 5/8 av det teoretiska maxtaket, för att sen kliva upp till 7/8.

Skrivet av Starric: Det har nog mer att göra att man siktar dit, för att hinna få ut en konkurrensmässig produkt. Långsammare är inte önskvärt och snabbare så hinner man inte få ut en produkt i tid, så då tar man den här mellannivån som steg på vägen. Så man har nog visst lärt sig och tagit med sig från tidigare generationer

Med SSD så verkar det också vanligt att det bara finns ett fåtal olika styrkretsar per generation och sen köper olika företag in dem och kanske gör någon tweakning av firmware och sen släpper dem under eget märke.

Så om företag A och företag B köper in kretsar från företag X och sätter sina klistermärken på produkten, så presterar produkter med X kretsar ungefär samma oavsett om de har A eller B klistermärke.