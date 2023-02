Pipe & Composite Functions med PHP?

<?php // An example callback function function my_callback_function() { echo 'hello world!'; } // An example callback method class MyClass { static function myCallbackMethod() { echo 'Hello World!'; } } // Type 1: Simple callback call_user_func('my_callback_function'); // Vad blir skillnaden om den bara anropas så här? my_callback_function(); // Källa: https://www.php.net/manual/en/language.types.callable.php ?>