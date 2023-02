Jättedum fråga men jag tvekar lite på mig själv och bäst att kolla då...

Jag har ett par nyinköpta högtalare som ska testas lite vid datorn, dessa ska kopplas in via 3.5mm vilket gör att jag måste ta ur mina lurar.

Om jag då kopplar in mina lurar i högtalarna, får jag ljudet som högtalarna bäst klarar av, eller det som ljudkortet bäst kan leverera?

Eftersom högtalarna agerar mellanhand, men jag är ganska dålig på detta, och vet inte om högtalarna faktiskt tekniskt sett är bättre ljud än ljudkortet (SBZ)