Är spelnycklar till Xbox One regionsfria?

Tänkte som en kul grej köpa en spelnyckel med Resident Evil Village nu när kompisen köpt en gammal Xbox One. Hittade ett billigt pris på en spelnyckel på nätet (se länk nedan) men är lite osäker om den kommer funka här i Sverige? Det står ”Global” i regionsbeskrivningen men tänkte att jag ställer frågan här för säkerhets skull. Han har en Xbox One och inte Series X (vilket också står i beskrivningen av spelnyckeln) men det kanske inte gör någon skillnad? ”You will instantly receive a console account with the New Game” vad nu det betyder?

https://difmark.com/en/buy-console-account-resident-evil-8-vi...