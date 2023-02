Skrivet av Splithorizon: Följ instruktionerna på tillverkarens hemsida. Det är alltid en risk att flasha BIOS så gör det inte i onödan. Ha tålamod, det kan ta ett tag, samt tänka på att alla de föregående BIOS inställningarna kommer ändras till default. Gå till inlägget

Okej står såhär på hemsidan

"TUF GAMING X670E-PLUS BIOS 0821

Version 0821

9.04 MB

2022/11/25

"1. Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.3 patch A + D

2. Improve DRAM compatibility

3. Improve system performance

Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TX670EPL.CAP) using BIOSRenamer. "

Har versionen innan.. är det onödigt att uppdatera även om de står att den "improve system performance"?