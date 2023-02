Valve fångar 40 000 Dota 2-fuskare i fälla

Skrivet av siglolmic: Som jag förstår det handlade det inte om traditionellt fuskande motsvarande wallhack eller aimbots utan snarare att man genom ett program som söker igenom en onlinedatabas (som är tillgänglig för alla att använda) får se vilka motståndarnas "favorit"-heroes är så att man kan banna just dem innan matchen börjar. Jag tror inte de som använt detta program själva tänkt att de fuskat, det är inte ovanligt att man bannar heroes som motståndare är bra på (det händer varje turneringsmatch). Känns konstigt att detta räknas som "fusk" då man kan göra exakt samma sak manuellt, men antar att det är bättre PR att kalla det för fusk innan man bannar 40k personer. Helt rimligt beslut tycker jag dock, att konstant få sina favoritheroes bannade kan jag tänka mig förstör spelet rätt hårt för en. Gå till inlägget

Jag tolkade artikeln som att fusket tog fram information du inte ska ha tillgång till, t.ex. motståndares guld. Om du ser guldet så fuskar du.

"This patch created a honeypot: a section of data inside the game client that would never be read during normal gameplay, but that could be read by these exploits. Each of the accounts banned today read from this "secret" area in the client, giving us extremely high confidence that every ban was well-deserved."