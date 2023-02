Ny dator hittar inte SSD

Hej allihopa! Det här är mitt första inlägg så hoppas det är här är rätt ställe att fråga på.

Jag satte nyligen ihop en ny dator och satte in en sata SSD som jag använde i min förra dator. Det var den enda disken jag hade så den hade både windows och alla program. När jag startade datorn så bootades allt från den. Jag hade dock installerat ytterligare en hårddisk i min nya setup, en KINGSTON SNV2S1000G, PCIe. Den upptäcktes dock inte när jag startad datorn. Jag ville dock köra operativsystemet från den så jag kopplade ifrån min andra sata SSD som jag hade windows på och bootade från en usb-sticka. Installerade in windows på en nya disken och allt funkade bra. Men nu när jag kopplade in sata SSDn igen så är det som att den inte finns. Datorn bootar från den nya PCIe disken, vilket jag är som jag vill, men den upptäcker inte en gamla disken. Eftersom den gick att boota ifrån alldels nyss så tror jag inte att det är något fel på disken eller kabeln utan att istället lär vara något med BIOS inställningarna men har inte hittat något! För att förtydliga så upptäcktes inte kingston-disken när bootade första gången från den gamla SSDn. Och nu när jag bootade från kingston-disken så hittar den inte den gamla disken.

Moderkort: Gigabyte GA-B550M DS3H

CPU: AMD Ryzen 5 3600

GPU: ASUS ROG 1080

Ny disk (som jag använder just nu): Kingston SNV2S1000G 1TB

Gamla disken som inte upptäcks: Samsung 250 GB SSD

TLDR: Uppgraderade datorn och den vill inte upptäcka min gamla ssd, trots att den gjorde det förut.

Något som har några tips för eventuell felsökning? Väldigt tacksam för svar!