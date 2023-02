Beslut ångest gällande ny TV.

Hej alla,

Efter att min fina snälla och helt underbar dotter valde att kasta en leksak mot vår gamla tv LG UH850V-ZA så är det dags för en ny tv.. Familjen tyckte om den och 3D grejen var kul men sen så blev det inte så roligt öängre med glasögon och dylikt. Vi har använt TV som vanligt tv tittande, sport för mig och sen ibland spel. En av bättre funktionerna var ju att man kunde spela upp via cast eller USB. Den läste dem flesta formaten. Jag gillade magic remoten och så tyckte jag att web os var snabbt men saknade att ha typ Android TV/google app store så att man kunde ha haft spel möjligheter och kanske lira några gratis spel från google store. Jag gillar ju att pilla på mjukvara och komma in på olika service menyer är alltid roligt. Men jag tyckte att denna tv passade bra in på våra behov.

Nu till framtiden. Jag har sneglat på på samsung QN95BAT, QN85, QN90B storlek 65 eller 75. Jag är inte sugen på bränna 35 papp för en tv eftersom LG gick för 16 när jag köpte den och den höll tills dottern fixk sin chans mot den. Jag vet inte om OLED är något jag vill satsa på. Jag gillar starka färger men är nöjd när svart blir svart men inte grå. Och helst inte ha problem med local dimming eller dylikt. Frågan är vilken skillnad kommer jag se mellan min gamla LG och någon av dem nya QN85B eller QN95B?

Sen vad är skillnaden mellan QN85B QN95B, eller S85B och S95B?

Om skillnaden är inte så märkvärdig mellan modellerna så skulle 85B funka bra för oss?

Så sammafatta detta,

-spela upp via cast eller USB

-framtids säker med mjukvara och någorlunda hårdvara

-kunna spela PS5 i bra view. Nästa år blir tanken att köpa en PS5. Så vill gärna att den hänger med PS5

-4K/120 vet inte om jag behöver detta men att TV klara av att visa grafiken som den ska vara när väl PS5 är kopplad.

- snabb och typ Android variant av menyn och app store. Dvs ha många olika nöjligheter till att ladda ner appar. Kansle tillomed installera från tredjepart om det går.

- behaglig att titta på.

- ljud behöve inte vara världsklass men jag kommer lägga till en sound bar. Vi hade LG SH7 innan. Också något som dottern togg sönder :)(om ni har tips på en soundbar med subwoofer som skulle passa men fyllig ljud så lyssnat jag mer än gärna)

Hoppas att ni har fått en bild(no pun attended) på vad jag skulle rikta mig in på. Kanske är jag ute och cyklar med Samsung. Så please guide me.

Tack för mig