Fria/open world - bilspel för lite race men främst för att bara köra fritt.

Hej. Min son älskar att köra bil på datorn men han gillar inte att racea, i alla fall inte främst.

Jag modade bort allt våld och annat olämpligt i GTA V, och det har varit helt toppen i många år nur men han drömmer om att testa något annat då GTA i denna form nog är hans mest spelade spel förutom Minecraft.

Vi har även kört Burnout Paradise. Nackdelen med det är att han har behövt låsa upp varenda bil han vill testa (vilket undertecknad gjort så jag har rätt många timmar i det nu också), men i övrigt har det varit toppen då man kan välja att köra ett race eller bara köra fritt i en relativt stor stad. Men det ser gammalt ut och ja, drömmen finns om ett nytt spel som känns och ser nytt ut.

Vi har testat ett gäng men det är komplicerade träd för hur man avancerar och låser upp banor och bilar, inte sällan genom att betala för skiten. Need for speed heat, några olika Forza och The Crew 2 etc var inga hittar. Fast kanske skulle man kunna modda även dem?

Finns det något annat spel ni tror skulle kunna matcha detta?

Förstår inte att detta inte är en lukrativ genre att mjölka om man ser på alla free driving videor på youtube.