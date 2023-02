Uppgradering val av komponenter

Moderkort

Asrock H 670 S.L atx DDR 4 LGA 1700

Processor

Intel I5 12600 kf vs I3 12100F

Kylare

Noctua NH-D 12L vs org till I3

HD

Seagate Fire Cuda 510 ssd 1 TB + gamla ssd 3.5 rotation

Minne

Kingston Fuery Ren 32 gb 3600 vs gamla DDR 3 wenge ca 2100

8 gb

Grafik kort

Gamla passivkyl alt ett med fläkt Asus GF 210 1 GBde

Dator ska anv för Lagring av data samt bildredigering av RAW filer ca 50-100 mb

Och backkupp för internet + div

I3 borde duga tid anv I5 4k 760 2.8 GHZ pris 1030 kr vs 2560kr på demo MB köper aldrig Demo pga mkt jobb byta

Märker man större skillnad på minnen och M2 fast L S 3-4000

Uppgradering pga läckande vattenkylning ev bästa GK skadat då vatten i slott men troligen ok när lampa lyser

PSU Antec 500 W 80 + fung ok

Har en ingående fläkt och en utgående

I3 ok med org fläkt?

OBS Byt vattenkyl innan läck dvs max 5 år allt fung bra tills varning om CPU fläkt ej fung dvs pump pga av för låg vattennivå och sedan aut avstängning med lite vatten på CPU och i GK slott och torkad grön beläggning i botten på lådan