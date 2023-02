Känner mig vilsen angående köp av första bil

Efter många om och men så har jag tillslut tagit körkort 23 år gammal.

Ska nu alltså försöka köpa en första bil och känner mig väldigt vilsen.

Har en budget på allt från 30-150k har ingen aning om hur mycket man bör spendera. Ska man ta lån och köpa ännu dyrare bil?

Har hört att vissa tycker att första bilen ska vara en riktigt skit bil för typ 20.000:-

Men är det något jag hatar så är det oförutsedda avgifter och kostnader.

Därför jag var mer inne på att köpa en något dyrare bil runt 100-150k eller t.om kanske låna och köpa en bil för 200-250k. Alltså att det är mindre fel som uppstår och billigare service.

Pga det har jag också varit inne på att leasa en bil men känns inte bra att betala flera tusen i månaden bara för att få ''låna'' en bil.

Sen vet jag inte om man bör köpa av en bilhandlare eller privat typ blocket. Har noll koll på bilar eller vad man ska hålla utkik efter så därför känns bilhandlare mer lockande även om det blir lite dyrare.

Hur många mil förväntas det att en bil ska gå? Det känns som jag stirrar in mig på bilar på max typ 10.000 mil och är dom runt det dubbla så är dom inne på slutet av sin livstid.

Bilmärken tycker jag också är svårt. Hade helst velat ha en Audi mest pga att tycker dom har snyggast bilar för inte alltför mycket pengar. Har då som sagt ingen aning om Audi kommer kosta mer att äga en typ en Kia.

Eller är dom flesta stora bilmärkena ''same shit'' ? Ford, Volkswagen, Audi, Kia, Volvo etc...

Hur viktigt är det att provköra en bil? Har ändå ett hyffsat avstånd till dom flesta städer och bilhandlare. Tänker att vissa erbjuder hemleverans och att man då inte kommer kunna provköra bilen innan.

Så hur skulle ni gjort i min situation? Budget på 30-150k och den kommer till 95% användas som pendlarbil till jobbet cirka 1 mil tur och retur. Det är inte jättelångt alltså. Har cyklat i 5 år och är ganska less på regn och snö just nu. (bor i Norrland).

Spelar det någon roll om man köper en bil nu eller om 6 månader?

Ska sägas igen att jag kan NOLL om bilar. Kan byta spolarvätska and thats it liksom.

Tack på förhand!