MacOS: Vilket Antivirus (gratis) är klassad som det bästa år 2023?

Jag har kört Avast i några år, gratisvarianten. Huruvida det är bäst, tja, det vet jag inte, men även på MacOS kan man ju behöva lite extra säkerhet ibland. Just nu kör jag inget antivirus, har gjort en clean install vid uppgradering till Monterey för ett par månader sedan, har inget riktigt behov av det just nu känner jag. MacOS kör XProtect som är en signaturbaserad "antivirus" (eller, skydd mot skadliga program, Apple-datorer kan ju inte få "virus"...), men den är (enligt mina erfarenheter) inte lika snabb på att känna igen skadliga program som exempelvis Avast eller andra "fullskaliga" antivirusprogram.

När en kompis hade laddat ner senaste versionen av MS Office och Adobe Photoshop etc från TPB så stoppade Avast det direkt medan XProtect tog ett par veckor på sig att stoppa. (Dvs, även jag tog hem de "fula" filerna för att testa, då jag var nyfiken på om det behövs antivirus på Mac - min slutsats var "ja", om man tar hem program från tvivelaktiga källor eller har för vana att klicka på "du behöver installera senaste versionen av Adobe Reader - varsågod, här är den").

Tillägg : Tror att Avast, och många andra, försöker sälja in extratjänster, typ rensa skräp från hårddisken etc, det är inget jag rekommenderar att använda - det brukar alltid bli så att någon av misstag trycker ok på för mycket och så raderas den där filmen från bröllopet, då den markerades som "stor fil du inte öppnat på länge", exempelvis. (fiktivt exempel, men jag tycker alla rensningsprogram föreslår att ta bort saker som jag rakt inte vill ta bort)