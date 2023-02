Ny dator, rådgivning, ska fungera bra med Samsung Odyssey G9 datorskärm.

Hej,

Jag ska köpa ny dator och har redan idag en Samsung Odyssey G9 datorskärm.

Har aldrig byggt dator själv men undrar om detta som jag lagt ihop på Komplett via konfigureringsverktyget skulle fungera bra:

Totalt pris: 27 483kr.

Har utgått från i195 Epic Gaming PC, men jag har alltså bytt RAM, SSD och moderkort som ni ser i bilden, till detta istället för standard:

RAM: Corsair Vengeance DDR5 5600MHz 32GB

SSD: Kingston FURY Renegade PCIe M.2 NVME SSD 2TB

Moderkort: ASUS ROG STRIX B660-I GAMING WIFI

Om någon har något bättre och billigare via Inet datorbygge eller om någon tycker jag konfigurerat en dator som inte kommer fungera bra skriv gärna, jag önskar höra all feedback, positiv och negativ. Vet inte om det behövs starkare nätaggregat? Är det exakta RAM-minnet jag valt ok? Har dålig koll på vad alla förkortningar osv på RAM-minnet innebär, och unbuffered osv.