Koppla in PTZ-kamera med IP-adress

Jag har just skaffat en PTZ-kamera, Feelworld POE PTZ20X, och undrar hur man kopplar in den via IP- adressen i OBS Studio.

Om jag förstår det rätt ska man både kunna ta in bilden och styra kameran via en plugin i OBS (PTZ Controls https://obsproject.com/forum/resources/ptz-controls.1284/ , men lyckas inte hitta kameran. Jag kan inte ens hitta IP-adressen i webbläsaren. Det är en statisk IP som står i manualen.

Jag lyckas inte med manualens hjälp som visar hur man gör i Windows, jag har Mac och hajar inte hur man översätter till det OS.

Jag hittade en guide på tuben men det verkar som om datorn då inte är kopplat till internet utan bara kamerans LAN. https://youtu.be/C2TS8JlcreQ

Ja, jag är verkligen tacksam för all hjälp jag kan få att koppla till det här så att jag kan köra livestream.