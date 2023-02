Steam spel kraschar till desktop.

Hej. Jag har haft min nuvarande dator i ca 1 år. Färdigbyggd Taurus Gaming PC.

Har under flertal tillfällen haft spel som kraschar, inget stutter av fps eller överarbetande dator. Utan att spel bara försvinner och hamnar direkt på Skrivbordet. Får dvs inte upp någon error eller liknande vid något tillfälle.

Har under senaste året mest enbart spelat WoW Classic och lite Dragonflight nu när det kom ut och det kraschar aldrig.

Insåg idag att det verkar enbart vara spel launchade igenom Steam som gör det. Som t.ex Elden Ring,Dying Light 2, Hogwart's Legacy mmd. Vilket jag inte förstår då jag spelade igenom Elden Ring för 1 år sen vid launch på just denna PC.

Jag har hittils ominstallerat Steam, även raderat Appcache och launchar Steam som Admin.

Vad kan vara felet? vet ej hur jag ska gå tillväga. Skriver mina PC specs här under.

Tack på förhand.

Processor: AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 3.70 GHz

Ram: 16gb

System: Windows 10 Home 64bit

GPU: Nvidia Geforce RTX 3070

Moderkort: Asus TUF Gaming B550-PLUS