Jag har ett mycket lustigt problem där Steam inte känner igen någon av följande kontroller:

Xbox 360 kontroll med sladd

Xbox One trådlös kontroll parad via bluetooth

Xbox Series X kontroll parad med microsoft xbox wireless adapter for windows

Nintendo Switch pro controller parad via bluetooth

Det står bara "ingen kontroll ansluten". Steams egna kontroller dyker däremot upp i listan över anslutna kontroller. Startar jag vilket spel som helst så kan jag styra det och spela det med ovan nämnda kontroller men de dyker inte upp i listan över anslutna kontroller och jag kan därför inte mappa om knappar eller läsa in nya profiler. Alla kontrollerna dyker upp korrekt i Windows och har rätt benämningar.

Problemet uppstod efter att jag uppgraderade till Win 11 i höstas.

Felsökning jag gjort hittills:

Installerat om Steam.

Installerat om drivrutiner för bluetooth, xbox wireless adapter, usb styrenheter.

Återgått till en ren installation av Win 10.

Ominstallerat en ren version av Win 11.

Installerat nya chipset drivrutiner för mitt moderkort.

Installerat om samt avinstallerat appen Tillbehör för Xbox.

Aktiverat/avaktiverat Steams inställningar för xbox konfiguration.

Jag har googlat alla tänkbara lösningar men kommer inte fram till något som fungerar så jag kastar ut en desperat lina här i hopp om att någon kan ha tips om något jag inte provat.