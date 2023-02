Skrivet av Cobritti: Jag har i dag en x38s 175Hz monitor 3840x1600 ihop med ett 3070ti tuf OC! Jag funderar på att köpa 4070ti eller 4080. Vilket hade ni valt tillsammans med min skärm? Den är ju 3/4 4K skärm eller sk 3K! Och vad tror ni är rimligt att ta för Asus 3070ti OC TuF med 2år garanti till? Köpte det på Webhallen 2022-03 för 11k drygt! Hade tänkt mig 5-6k typ! Tack på förhand! Med vänliga hälsningar

Christoffer Gå till inlägget

Enligt tradera är din prisbild rimlig på 3070ti

Angående 4080 vs 4070ti är 4070ti mer prisvärd per fps. Asus tuf för 10 500:- är bra bang per buck

Dock känns det som det bör komma en prisdumpning på 4080