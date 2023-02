Programmeringsprojekt för nybörjare!

Jag läser just nu en teknisk utbildning på högskola och har läst en kurs i Python. Då fann jag inte att programmering var särskilt intressant men jag tänkte att jag skulle försöka mig på ett lättare projekt för att ge det en chans till fast mer som en fritidssyssla. Min kunskap hittills är implementering av if, while, for samt iteration mellan listor och dictionaries. Har även introducerat OOP. Eftersom man lärt sig allt under en 10-veckorsperiod så är förståelsen möjligtvis något bristfällig för hur Python opererar men skulle ändå säga att jag har någorlunda koll.

Nu till min fråga om projekt som inte ska kännas omöjligt för mig att klara av. En egen idé är att skapa ett program som inaktiverar tangentbordet samt datormus och aktiveras igen genom en kombination av tangenter. Är detta genomförbart eller låter det som en för hög komplexitet? Någon som har ett förslag på ett annat bra projekt?

Tack på förhand!