Corsair H150i ELITE LCD (Uppgraderingskit)

Hej,

På grund av ett chassibyte så visade det sig att slangarna var aningen för korta på mitt Corsair H150i ELITE LCD 360 mm så jag fick köpa en ny AIO och detta blev över. Har fungerat kanon sedan det köptes 2021-10-28.

OBS! Notera att detta listas som ett "uppgraderingskit". Med detta menar jag att det inte ingår några fläktar eller Corsairs Node Core hub (detta har jag fortfarande i min dator). Det är alltså perfekt för dig som har en Corsair AIO med hub och fläktar sedan tidigare men vill byta till LCD skärmen på CPU:n.

För att underlätta tog jag fram alla tillbehör som medföljer (se bild). Kvitto finns men kartongen är slängd. What you see is what you get helt enkelt, köpes därmed i befintligt skick

Kan skickas om köparen står för frakt, annars hämtning i Landvetter. Betalning via Swish.

Tänker bud från 200 kr och att det ligger uppe i några dagar beroende på intresse Hör av er vid frågor!

