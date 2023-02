Som i rubriken har jag problem med fryslagg. Min gamla dator en 8700k med 64gb ram hade samma problem.

Jag trodde problemen berodde på att datorn började bli trött. Det som händer är följande:

Med ojämna intervall, ibland 1-2 gånger i timmen ibland med någon minuts mellanrum. Är det som att datorn fryser till. Dvs allt fastnar på skrämen, det sitter i kanske en halv sekund sen återgår datorn till som vanligt. Detta sker både i windows och i spel. Youtube mm.

Givet att jag trodde min gamla processor började bli trött köpte jag nya prylar som ni ser i min signatur.

Jag bytte alltså ut processor, moderkort, minnen och hårddisken som windows ligger på.

Hade windows 10 på den datorn, och kör 11 på denna.

Vet inte om det är orelaterat men Sons of the Forest krashar till deskop, samt Fifa 23 gör samma sak.

Skillnaden mellan Fifa 23 krashen och Sons of the forest är att fifa 23 krasherna verkar bete sig som att man tabbar ur spelet. Dvs man ser att skärmen förminskas och förstoras igen, precis som windows 11 standard tab funktion. Misstänker att de två är orelaterade. Men fryslagget får jag tamejtusan inte bort. Har testa plocka bort alla typer av overlays stängd ner programvara som körs mm.

Datorn rullar på en 1000W nätagg och en custom waterloop med processor och Grafikkort.