13600K köpråd uppgradering

Har i flera år tänkt uppgradera men varken velat betala eller känt orken att byta ut grejerna, men tror att det är dags nu.

CPU:

Efter att ha velat fram och tillbaks mellan 13500 och 13600K så har jag nu landat på 13600K

Just nu verkar den vara billigast på Power.

CPU-Kylare (luft)

Har till min 6600K haft en HYPER 212 EVO och den har dugit just fine. Så jag kollar nu på HYPER 212 EVO V2, tycker den fortfarande verkar vara bäst bang för the buck med sin vikt på 755 gram för under 400 kronor. Men frågan är om HYPER 212 EVO V2 klarar av en 13600K? Det blir i så fall denna från Inet.

Jag skippar Amazon för det är inte värt futtiga 15 kronor att välja Amazon, och jag skippar även Proshop för det är inte värt att spara 9 kronor när deras inte har uttryckt stöd för LGA 1700 då dom kanske har äldre lådor utan LGA 1700-monteringen.

Moderkort

Hade egentligen velat ha ett moderkort med 6+ SATA-portar, men då går priset upp på 3000+. Så jag har nu tittat på billigare alternativ och tänker att jag istället kan köpa ett billigt SATA PCIe instickskort i framtiden när jag köper nästa hårddisk, alternativt plocka ut en SATA-SSD.

Det billigaste DDR4 ATX Z790 jag hittar är ASRock Z790 PG Lightning/D4 på Proshop för 2433kr.

Och för DDR5 så står det mellan ASRock Z790 PG Lightning på Proshop för 2542 kronor och ASUS PRIME Z790-P på Proshop för 2449 kronor.

RAM

Och nu det svåraste, RAM. Det enda säkra är att det ska vara minst 32GB och helst så billigt som möjligt utan att vara skräp, men 64GB är välkommet om det finns någon jättebra deal utan att offra prestanda. Jag har huvudsakligen tittat på DDR4 3200mhz+ för runt 900-1000 kronor. Men det är så svårt att avgöra vad som är bra då det utöver frekvensen spelar roll vilka timings det är, hur många chip per modul det är och allt sånt som är jobbigt att jämföra. Och även om 2 eller 4 moduler är bäst nu för tiden, gissar på att 2 fortfarande är att föredra, vilket också lämnar plats för eventuell expansion i framtiden.

Har heller ingen aning vad för hastighet och timings man behöver ha på DDR5 för att motsvara eller vara bättre än DDR4. Så frågan är väl vad det finns för bra deals på DDR4 och DDR5 och hur dom står sig mot varandra? Vad är bäst att välja när man vill hålla priset nere men även tjäna prestanda om kostnadsskillnaden är minimal?