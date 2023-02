Frågande kring uppdatering

Tjena!

För ett par år sedan var jag inte vidare värst intresserad av datorkomponenter och vad som passade ihop med vad etc etc. Det var då jag byggde min nuvarande maskin. Men nu det senaste året jag jag mer nästlat mig in, kollar guider och reviews osv osv när det kommer till datorbyggen och vad man kanske ska tänka på när man bygger en dator, dock insett att jag kanske snålade på vissa bitar :/

Dock vet jag att jag är otroligt amatör jämfört med många av er andra på detta forum. Därför har jag en fråga. Jag är en gamer och spelar allt från lätta, enkla och tunna indiespel men många gånger AAA titlar med tung grafikprestanda.

Sitter nu och funderar på att eventuellt uppgradera mitt amatörbygge, (snälla skratta inte om något är helt out of hand dåligt) *sarkastiskt skratt*. Min fråga är vad ska jag prioritera? Vad är ”dåligt”, ”bra” eller helt okey? Vilken ordning?

Budget är runt 12k. Skärm är 144hz 1080p

Specs:

MSI Z390 MAG TOMAHAWK

Intel Core i5 8400 2.8 GHz 9MB

MSI GeForce RTX 2060 6GB GAMING Z

Kingston Fury 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16