Vill skapa C program på Windows 95 - Vilken kompilator och IDE ska jag använda?

Jag tänker bygga C program på Windows 95. Jag har portat om ALL mina C-projekt, till ANSI C kod.

Jag har tittat på en IDE som heter Bloodshed Dev C++ 4.01 och den stöds på Windows 95.

Men vad för fler IDE verktyg finns för Windows 95 och vilken kompilator ska jag använda?

- MinGW

- Watcom C

- MSVC

- Digital Mars C

- Borland Turbo C

- Pacific C

- DJGPP

- Open Watcom C