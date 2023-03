Nvidia lanserar verktyg för skarpare video

Skrivet av Lussarn: Ja, jag vill ju inte köpa det rakt av. Är det skit skulle jag säga det. Men mest var det effektökningen som var boven. Om den sedan uteblev så satte det allt i en annan dager. Jag kan ha sett fel när jag kollade igår. Kanske hade någon annan app igång osv. Jag läste på reddit att många andra verkar se en lite för stor effektökning, men det kanske är annorlunda på 3000-serien också. Gå till inlägget

Ja helt rätt, klagade inte på att du inte svalde med hull och hår Det var bara rätt underhållande att läsa ditt original meddelande och sen dom två EDIT direkt efter varann

Lite som när man ger sitt barn riktig mat för första gången;

"what is this, det här är inte vad jag ätit senaste tiden."

EDIT1: "Hmm intressant, det smakar ... annorlunda."

EDIT2: "Ah okej, detta kan nog bli något, jag gillar det."

Så jag läste ditt inlägg