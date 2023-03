Vanliga triggers, functions, procedures & views i SQL?

Tjo! När det gäller relationsdatabaser, vad brukar man använda triggers, funktioner, procedurer och vyer till? Alltså, exempel på användningsområden för triggers, funktioner, procedurer och vyer inuti SQL?

Jag efterfrågar inte färdiga kodexempel utan snarare exempel (varför och när) på:

Vad vanligtvis en trigger används till i en databas

Vad för slags funktioner som kanske vill användas i en databas

Vad för slags procedurer i databasen

Och vad och varför man skulle vilja hämta en vy istället för bara en vanlig SELECT * FROM Tabell från databasen?

Självklart beror det delvis på verksamhetsbeskrivningen och i mitt Databasprojekt kommer jag att ta fram en databas för ett företag som hyr ut boenden till företag. Här funderar jag då på relevanta triggers, funktioner, procedurer och vyer till en sådan slags relationsbaserad databas.

Jag kommer ju att fixa all SQL-programmering själv. Jag saknar bara kreativiteten till att komma på vad jag ska ha en trigger, funktion, procedur och en vy istället för en SELECT * FROM Tabell i en given relationsbaserad databas!

Mvh,

WKL.