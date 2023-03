Tolvkärniga Ryzen 9 7900X3D får endast sex cacheberikade kärnor

Skrivet av kelthar: Det är samma som Intel gjort tillsammans med MS för sina e/p-cores. Det är så det fungerar. Gå till inlägget

Vid första anblick samma sak men i praktiken inga likheter anser jag.

P och E cores är från mobilsidan och har funnits länge så var i grunden ett Windows problem då MS inte direkt utvecklat en schema hanterare för det.

Men att hantera E och P cores på mobile eller desktop är ju mycket enklare, P cores har högre IPC och frekvens och presterar alltid bättre, så helt enkelt lägger man user psace pgoram där så länge dom räcker och bakgrunds task på E cores tex, lite förenklat men mycket enklare att välja P eller E core när man vet att P är bäst och E är sämst.

Amd's korkade upplägg med 3D cache på en chiplet förväntade sig nog igen.

Problemet här är att det finns igen P eller E core, det finns 2st Cores som nu prestera olika för varje unikt program.

Båda har samma teoretiska IPC men ena har högre clocks och Andra har mer Cache.

Praktiskt IPC gynnas ju av mer cache men ett frekvensbortfall reducerar ju den fördelen.

Så man hamnar i scenarion där man inte vet om högre frekvens är bäst eller mer cache är bäst.

Problemet är att du i praktiken får ha en lista på alla spel och program för att luska ut vilka kärnor dom ska gå på för du får profilera all mjukvara.

I alla fall tills någon kommer på nåt sätt att luska ut i realtid eller profilera program över tid genom att låta systemet testa sig fram vad som är bästa att slänga trådarna på.

Personligen tycker jag AMD gjorde en fet jävla tabbe med 50% 3D cache.

Tror folk lätt betalt 999USD om det varit 3D cache på båda chipletsen, just nu är dessa prollar som RTX4080, 4090 må vara snordyrt men lustigt nog mer prisvärt än 4080 så folk är inte alls sugna. Problemet är att AMD har inget 4090 motsvarighet för dom med pengar att bränna för det är just dom som köper dessa prollar och ja hellre 999 för 100% 3D cache än 699 för 50% 3D cache.

Jag vill då fan inte ha mjukvara till min CPU annat än grundläggande schema hanterare.

Tyvärr tror jag AMD tabbade sig ordentlig denna gången även om det må vara bästa processorn, turbo knappen alla 486 era vill nog igen ha tillbaks igen i form av mjukvara.

Själv är jag AMD main user men dessa nya prollar stinker kompromiss till den grad att jag helt tappade intresset.

Om AMD släpper 7950X3D2 kommer så kommer jag bli intresserad av Zen 4 igen.

Bara tråkigt att AMD kastrerade sig själva denna gången, trodde dom lärt sig att folk efterfrågade massa 3D cache efter 5800X3D där igen 5900X3D släpptes trots efterfrågan.

Finns ju produktiva saker som direkt svarar på mer cache som kompilering tex.

Nej en CPU som ska ha ett program för Windows är rätt ointressant, Windows hårdvara tillhör ett gammalt tänk, det är en CPU, den ska bara fungera i alla OS utan strul och bloatware.

Vem orkar luska ut vad för cores är snabbast för varje spel eller program man ska köra, vem ska underhålla en lista och program i många år framöver för dessa prollar? Verkar ju bara onödigt komplicerat istället för att upfront betala extra för mer cache and be done with it.

Jag förstår inte riktigt vem dessa 12 och 16 core med 50% 3D Vcache är till för, det är ju inte till för dom som ej bryr sig om 3D cache eller inte har budgeten, det är ju inte till för dom som bryr sig för dom vill ju rimligen ha det på alla cores.

AMD tror jag missade marknaden denna gången tyvärr.