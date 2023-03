Säljer nu min glorifierade netflix maskin då jag inte använder den till annat, i packetet ingår följande:

Sony Playstation 5 Disc Edition

Sony Playstation DualSense PS5 laddningstation

1 st vit samt 1st röd kontroll

Fysiska spel:

Devil May Cry 5: Special Edition

Nioh Collection

Horizon Forbidden West

The Last of Us Remastered PS4

Uncharted: The Nathan Drake Collecetion PS4

Digitala spel:

God of War Ragnarrock

God of War 2018

Ghost of Tsushima Director's cut (PS4/PS5)

Cyberpunk 2077 (PS5)

Demon's Souls remake

Dead Space Remake

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn

Yakuza 0

UFC 4

Death Stranding Director's cut

The Callisto Protocol

Elden Ring

Devil May Cry 1-4

Ghostwire Tokyo

Gran Turismo sport / Gran Turismo 7

Lost Judgment / Judgment

NFS Unbound

TLOU 1 Remastered samt TLOU 2

Samt lite annat jag inte kan tänka på just nu, Licenser finns under mitt egna Sony konto som du får full kontrol över till konsolen, men eftersom att Sony låter dig dela licenser på din hem konsol så behöver du inte använda kontot när du väl spelar.

Originalkartong finns, tyvärr inte kvitto.

