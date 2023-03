Redudant disk från SSD till HDD

Hej, jag har en fråga om hur jag ska lyckas få all data från en SDD till en HDD. Köpte en ny 2TB nvme SSD under veckan. Tänkte köra in c: på denna. Men skulle gärna vilja ha en kopia av allt på c: up to date på en annan volym varje dag. Synken måste inte vara i realtid.

Har kollat lite på raid och windows mirroring, men verkar som att båda alternativet slöar ner hastigheten rejält när man kombinerar ssd och hdd. Har funderat lite också på någon backupfunktion som skapar en image av disken, men vill inte behöva ta en full backup av c: varje dag. Räcker isf med att den byter ut de filer som ändrats.

Någon som har några tips?