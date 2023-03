Tuffa hårdvarukrav uteblir för Diablo IV

Skrivet av magma86: Har ju varit några bubblare om DLSS och RT-stöd, osäker på om det kommer bli så. Enligt folk som kört tidiga versionen hade spelet då stöd för DLSS. Gå till inlägget

RT kommer! Men inte till betan. I vilken form är däremot inte lika tydligt, de säger bara "During both the Open Beta and at launch, Diablo IV will not support ray tracing, but this is a feature we plan to add sometime after launch."